Umfrage: So denken Ukrainer über Deutschland und den Frieden

Präsident Wolodymyr Selenskyj

In einer Umfrage formulieren Ukrainer mehrere Bedingungen für einen Friedensvertrag. Gleichwohl trauen sie Russland nicht, geben aber Deutschland eine Bestnote.

In der Ukraine wächst die Skepsis, was einen Friedensvertrag angeht. Eine Umfrage des Instituts Razumkow zeigt, dass 66,5 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass Russland einen Friedensschluss wieder verletzen würde – sobald es Moskau gelegen kommt. Nur 10,8 Prozent glauben, dass ein Friedensvertrag hält. Bei Verhandlungen ziehen die Befragten klare Linien: So würden 30 Prozent zwar eine Nato-Mitgliedschaft aufgeben, 81 Prozent stellen sich aber gegen eine – von Russland geforderte – Reduzierung des ukrainischen Militärs. 54,1 Prozent glauben nicht, dass es zwischen der Ukraine und Russland in der nahen Zukunft einen Friedensschluss geben wird.

Gebietsabtretungen sollen ebenfalls für die meisten Ukrainer laut der Umfrage nicht in Betracht gezogen werden. 56,9 Prozent sagten, sie seien gegen die Abgabe ukrainischer Gebiete an Russland und auch gegen einen von westlichen Verbündeten kontrollierten Korridor. Im Falle eines Friedensvertrages verlangen 39,4 Prozent eine Befreiung von russischen Truppen in den Grenzen von 1991 – also inklusive der Krimhalbinsel. 29,9 Prozent würden sich mit dem Staatsgebiet zum Beginn des russischen Angriffskriegs zufriedengeben.

Lob gibt es in der Umfrage für die westlichen Verbündeten. 91 Prozent sehen Deutschland als positiv an, ähnliche Werte haben der Nachbar Polen, die baltischen Länder, Kanada und Frankreich. Bei den USA sagten nur 16,1 Prozent, sie sehen das Land komplett positiv und 47 Prozent sprachen sich für "positiv" aus. Russland wird von mehr als 90 Prozent als negativ angesehen, mehr als 60 Prozent sehen auch China negativ an.

Glaube an Sieg über Russland

Was den Kriegsverlauf angeht, sind die Befragten aber optimistisch. 60,6 Prozent glauben daran, dass die Ukraine Russland besiegen kann, 18,8 Prozent sehen das anders, 20,6 Prozent gaben keine Antwort. Dabei spielen westliche Waffen eine große Rolle. 77,4 Prozent sehen die Möglichkeit, dass die Ukraine mithilfe westlicher Ausrüstung Russland besiegen kann. 73 Prozent halten dies für den Fall möglich, dass der Westen Personal zur Verfügung stellt. Ähnlich hoch ist auch die Meinung, dass die Ukraine Russland besiegen kann, wenn man die eigene Verteidigungsindustrie hochfährt und die Mobilisierung von Truppen verbessert.