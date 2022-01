Panne im Impfzentrum

Hunderte Impfpässe ungültig – Stadt entschuldigt sich

10.01.2022, 20:38 Uhr | t-online, KS

Impfzentrum Messe in Frankfurt (Archivbild): Ein Zahlendreher führte zu ungültigen Impfpässen. (Quelle: rheinmainfoto/imago images)

In Frankfurt ist es zu einer Panne im Impfzentrum gekommen. Ein Zahlendreher führte nach mehreren Auffrischungsimpfungen zu Hunderten ungültigen Impfpässen.

Am Frankfurter Impfzentrum Messe ist es am vergangenen Wochenende zu einer Panne gekommen. Dabei wurde in 680 Fällen ein ungültiges Impfzertifikat für eine Booster-Impfung ausgehändigt. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.

Das Gesundheitsamt Frankfurt bestätigte auf Anfrage von t-online, dass es zu einem Zahlendreher bei der Chargennummer des am Wochenende eingesetzten Impfstoffes gekommen sei. "Bei den Impfstofflieferungen an das Impfzentrum wird immer entsprechend der Anzahl Impfdosen die gleiche Anzahl an Aufklebern mit Chargennummern geliefert."



Panne in Frankfurt: Hunderte Impfpässe betroffen

Ein einfacher Tippfehler beim Vorbereiten der Impfungen führte dann zu einer Panne im System – und fehlerhaften Impfpässen. Denn, so eine Sprecherin des Gesundheitsamts: "Bei Auffrischimpfungen mit Moderna wird nur die halbe Dosis Impfstoff verimpft, sodass für 50 Prozent der Impfdosen im Impfzentrum weitere Chargennummer Aufkleber gedruckt werden müssen."

Für den Druck muss die Chargennummer händisch übertragen werden. Bei dieser Übertragung sei es dann eben zu einem Tippfehler gekommen. Insgesamt waren 680 Impfpässe betroffen.



Das Gesundheitsamt habe sofort nach Entdeckung des Fehlers reagiert und alle Betroffenen in Kenntnis gesetzt. Im Impfzentrum können die Geimpften den Zahlendreher beheben lassen.