Hintergründe unklar

Passanten finden blutenden Mann in Frankfurt – Zeugen gesucht

06.02.2022, 15:21 Uhr | t-online, ads

Passanten haben einen blutüberströmten Mann in der Innenstadt gefunden. Woher seine Stichverletzung rührt, ist unklar. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Passanten haben in den frühen Morgenstunden des Samstags einen schwerverletzten Mann in der Frankfurter Innenstadt gefunden. Der Betrunkene sei aus Richtung Zeil in die Allerheiligenstraße unterwegs gewesen und durch sein blutiges Oberteil und den schlechten Gesundheitszustand aufgefallen, so die Polizei Frankfurt am Main.

Der von den Helfern alarmierte Rettungsdienst fuhr den 31-Jährigen ins Krankenhaus, dort konnte eine Stichverletzung gefunden werden. Inzwischen sei der Mann außer Lebensgefahr. Dennoch ist unklar, wer den Mann so schwer verletzt hat.

Die Polizei Frankfurt am Main sucht deshalb Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder einen Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 755 53111 zu melden.