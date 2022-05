Bei einem Fahrradunfall in Frankfurt am Main hat ein Unbekannter ein vierj√§hriges M√§dchen verletzt zur√ľckgelassen. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach dem Fl√ľchtigen.

In Frankfurt am Main wird ein Fahrradfahrer gesucht, der offenbar eine Vierjährige angefahren und dann die Flucht ergriffen hat. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, sei das Mädchen am Freitag (6. Mai) in der Stresemannallee unterwegs gewesen, als der Mann ihr auf dem Fußweg in Richtung Abenteuerspielplatz "Wildgarten" entgegenkam.