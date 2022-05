Das eigene Auto direkt am Hotelbett: Ob das noch zeitgemäß ist – Stichwort: Verkehrswende –, ist durchaus streitbar. Ein Frankfurter Hotel bietet diesen Service trotzdem. Welche Menschen nehmen ihn in Anspruch?

"Die Idee ist, dass ich mein Auto direkt bei mir habe", sagt Hotelmanager Andreas Spitzner. Das Konzept gebe es bereits in Berlin in einem Wohnhaus, es sei nun auf ein Hotel ĂĽbertragen worden.

Frankfurter Hotel: Kontakt zu anderen Menschen ist nicht nötig

"Und wenn ich als Gast keinen Kontakt mit anderen Menschen haben will, muss ich weder an die Rezeption noch durch das Hotel laufen." So könne man über die App des Hotels einchecken und bekomme seine Zugangsdaten für den Lift direkt auf das Smartphone geschickt. Dieser halte dann nur an der eigenen Loggia des Zimmers.