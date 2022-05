Fleischereimesse in Frankfurt: Aktivisten ketten sich an Türen

Proteste, Blockade, rote Farbe: Bei der Internationalen Fleischereimesse in Frankfurt lenken Aktivisten die Aufmerksamkeit auf sich. Besucher k├Ânnen die Messe aber nach wie vor betreten.

Zum Start der Internationalen Fleischerei-Fachausstellung (IFFA) in Frankfurt haben am Samstagmorgen Aktivisten verschiedene Aktionen und Blockaden rund um das Messegel├Ąnde veranstaltet. Um die 40 Aktivisten h├Ąngten mehrere Plakate gegen die Fleischwirtschaft-Leitmesse auf.

Einige von ihnen ketteten sich an Eing├Ąngen zur Messe an die T├╝ren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. "Bei der Weitl├Ąufigkeit des Gel├Ąndes ergeben sich weiterhin M├Âglichkeiten f├╝r die Besucher, die Messe zu betreten", sagte ein Polizeisprecher.