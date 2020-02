LIVESport-Woche im Live-Blog

Phoenix Hagen nach Derbysieg mit "Charakter"

24.02.2020, 13:57 Uhr | t-online.de, tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Bei der Tagung von Phoenix Hagen geht es um die Rechte für die Bewegtbilder (Livestream) ab der Saison 202/21. Sie wurden ausgeschrieben und die Angebote werden nun diskutiert, teilte der Verein mit.



Die Spielerin der Damenmannschaft mit dem Spitznamen "Nemo" wird heute 24 Jahre alt. Seit Sommer letzten Jahres ist sie für die "Pöhlerinnen" bei Hagen United e.V. dabei.



Zwei Mitglieder des Box-Sport-Clubs Hagen-Haspe haben am Wochenende beim Körner Boxtag gewonnen. Redouan Andaloussi und Chris Skerra siegten nach Punkten.

Am Wochenende hat Phoenix Hagen gegen Paderborn gewonnen. Für den Sieg fand Headcoach Chris Harris lobende Worte. Er meinte: "In anderen Spielen waren wir in wichtigen Phasen zittrig und heute haben die Jungs es einfach durchgezogen. Das heißt für mich, dass wir Charakter entwickeln und einen guten Job machen."

Guten Morgen und willkommen zurück in einer neuen Woche beim Sport-Live-Blog aus Hagen! Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind!