Mit 2,3 Promille

Betrunkener baut Unfall mit Linienbus und flüchtet

10.12.2019, 09:44 Uhr | t-online.de

Einsatzfahrzeug der Polizei: In Hagen haben die Beamten einen betrunkenen Unfallfahrer aufgreifen können. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Sturzbetrunken ist ein Autofahrer aus Hagen mit einem Linienbus kollidiert. Dann flüchtete er vom Unfallort, doch die Polizei war dem Betrunkenen auf der Spur.

Ein 52-Jähriger aus Hagen ist am Montagabend mit seinem Kleintransporter in Hagen unterwegs gewesen – und das mit 2,3 Promille. In Vorhalle schnappte die Polizei den Mann.

Gegen 18.45 Uhr war dieser mit seinem Fahrzeug auf der Weststraße unterwegs, wo er einen Verkehrsunfall mit einem Linienbus verursachte. Der Bus fuhr zu diesem Zeitpunkt von einer Haltestelle auf die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Doch der Transporter fuhr einfach in Richtung Wetter (Ruhr) weiter.

Während der Unfallaufnahme erhielten die Beamten einen Hinweis, wo sich der volltrunkene Fahrer aufhalten soll und fuhren direkt los. Im Bereich Vorhaller Straße/Kirchbergstraße fanden die Polizisten schließlich den beschädigten Unfallwagen. Darin saß der stark nach Alkohol riechende 52-Jährige. Ein Atemalkoholtest ergab dann den Wert von über 2,3 Promille.







Der Mann musste sich noch einem Bluttest unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe. Die Ermittlungen dauern an.