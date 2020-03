Mann verletzt

20-Jähriger stellt sich vor Bus und rettet Kinder vor Unfall

19.03.2020, 16:20 Uhr | t-online.de

Ein junger Mann hat in Hagen mit seinem beherzten Eingreifen zwei Kinder vor einem Unfall bewahrt. Bei der Aktion ist er allerdings selbst verletzt worden.

In Hagen hat ein 20-Jähriger einen womöglich schweren Unfall verhindert, indem er zwei Kinder vor dem Zusammenstoß mit einem Bus gerettet hat. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, ist am Montag ein Linienbus der Hagener Straßenbahn an der Ampel zur Einmündung bei der Friedensstraße bei grüner Ampel angefahren.



Zeitgleich wollten zwei Kinder von der gegenüberliegenden Seite die Straße überqueren. Der 20-Jährige erkannte die brenzlige Situation. Laut Polizei ist er auf die Fahrbahn getreten und hat die Kinder "beiseite" genommen.

Daraufhin kollidierte der Bus mit dem jungen Mann, der durch den Unfall leicht verletzt wurde. Die Kinder blieben unverletzt. Der 20-Jährige, der die Kinder laut Meldung nicht kannte, musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Bus entstand geringer Sachschaden.