Nächtlicher Einsatz

Dutzende Strohballen brennen in Hagen

13.11.2020, 09:41 Uhr | t-online

Rund 80 Strohballen sind in Hagen in Flammen aufgegangen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten die ganze Nacht an. Eine Brandstiftung schließt die Polizei nicht aus.

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr Hagen: In der Nacht zu Freitag haben in der Tückingstraße etwa 80 gestapelte Strohballen Feuer gefangen. Ein 35-Jähriger habe den Brand bemerkt, als er mit seinem Auto in Richtung Haspe unterwegs war, erklärte die Polizei am Freitag.

Wie "BlaulichtReport Hagen" auf Facebook mitteilte, waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Um das Feuer unter Kontrolle zubringen und alle Glutnester zu erreichen, sei sogar ein Bagger im Einsatz gewesen. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Verletzt wurde bei dem Brand nach Angaben der Polizei niemand. Nun wird ermittelt, wie es zu dem Feuer kommen konnte und ob es sich um eine Brandstiftung handelt.