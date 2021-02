Brandstiftung vermutet

Fahrzeug in Boeleheide in Flammen

12.02.2021, 10:01 Uhr | t-online

Ein lauter Knall und dann stand ein Auto in Flammen: Für einen Hagener war die Nacht alles andere als erholsam. Er bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr.

In Hagen musste die Feuerwehr zu einem Fahrzeugbrand ausrücken. Gegen zwei Uhr nachts hatte ein Anwohner der Grimmestraße in Boelheide am Freitag das Feuer gemeldet. Er hatte einen lauten Knall gehört und dann die Flammen auf dem Garagenhof entdeckt, heißt es laut Polizei.

Die Rettungskräfte konnten den Brand schnell löschen. Es wurde niemand verletzt. Auch der Wagen, der neben dem brennenden Auto geparkt war, wurde durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.



Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Der Wagen wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen an das Polizeipräsidium zu wenden.