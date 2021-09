Hagen

Merkel im Flutgebiet: Besuch in Hagen und Märkischem Kreis

03.09.2021, 17:16 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird bei ihrem erneuten Besuch des Gebiets der Flutkatastrophe in die Ruhrgebietsstadt Hagen und in den Märkischen Kreis kommen. Begleitet wird sie an diesem Sonntag von NRW-Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Dabei sein werde auch der Wiederaufbau-Beauftragte des Landes, Fritz Jaeckel, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.

Kanzlerin und Ministerpräsident würden sich über den Stand der Aufräum- und Wiederaufbauarbeiten informieren und mit Einsatzkräften sprechen. Anschließend wollen sie an einer Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau in Hagen teilnehmen, zu der Vertreter der Kommunen in den betroffenen Regionen eingeladen sind.