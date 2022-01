Nach Corona-Pause

Tim Mälzers "Bullerei" öffnet wieder mit eigenem Test-Container

25.01.2022, 10:45 Uhr | t-online

Nach mehreren Wochen "Betriebsurlaub" öffnet Tim Mälzer die "Bullerei" wieder. Die hohen Infektionszahlen hatten den Koch Anfang Januar gezwungen zu schließen. Nun ist er wieder da – mit einem neuen Konzept.

"Wir freuen uns wie Bulle auf euch": Nach drei Wochen Pause öffnet Tim Mälzer sein Restaurant "Bullerei" in Hamburg wieder. Am 3. Februar soll es so weit sein, das verkündete der Koch bei Instagram.

Das Team seines Restaurants sei nicht nur für "kulinarische Wohlgenüsse verantwortlich", sondern trage auch eine Fürsorgepflicht den Mitarbeitern und Gästen gegenüber, erklärte er die Schließung vor wenigen Wochen.

Das Restaurant "Bullerei" vom Gastronom und Fernsehkoch Tim Mälzer (Archivbild): Das Lokal legte einen "Betriebsurlaub" ein.



Ein neues 2G-plus-Konzept soll es nun ermöglichen, dass das Restaurant wieder Gäste empfangen kann. Direkt neben seinem Restaurant auf der Hamburger Schanze hat der Koch einen Test-Container aufgestellt. Dort sollen sich Gäste, die noch nicht geboostert sind, direkt vor Ort testen lassen können. "Kein Test? Kein Problem! Kommt 20 Minuten früher und macht euren Schnelltest direkt bei uns", verkündete er.

Selbstverständlich gelten auch in der "Bullerei" die weiteren gängigen Corona-Regeln wie eine Kontaktnachverfolgung und die Sperrstunde ab 23 Uhr. Trotz der Einschränkungen ist die Freude Mälzers über die Wiedereröffnung groß. "Wir freuen uns auf einen fabulösen Februar. Ach nein: Wir freuen uns auf euch", schreibt er in der Ankündigung.