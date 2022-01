Rave in der Hafencity

Polizei löst Riesen-Party auf – zweimal

29.01.2022, 08:54 Uhr | dpa, t-online, MaM

Polizei löst eine Party in Hamburg auf: Die Jugendlichen feierten draußen. (Quelle: -/TNN/dpa)

In Hamburg musste ein illegaler Rave Hunderter Jugendlicher nicht einmal, sondern gleich zweimal aufgelöst werden. Dutzende der Feiernden müssen nun mit einem Verfahren rechnen.

Zweimal hat die Hamburger Polizei am späten Freitagabend die Party einer Gruppe von Feiernden aufgelöst. Nachdem der erste Rave im Bereich der großen Elbstraße durch die Polizei beendet worden war, setzten die 100 bis 200 Partygäste ihre Feier wenig später in der HafenCity fort. Das teilte ein Sprecher des Hamburger Lagezentrums am frühen Samstagmorgen mit.

Die Beamten rückten demnach erneut an und lösten die Veranstaltung wieder auf. "Die Jugendlichen haben outdoor gefeiert", sagte der Sprecher. Da die Eindämmungsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zum Teil jedoch nicht eingehalten worden sei, hätten die Veranstaltungen beendet werden müssen. "Man ist nur einmal jung und da muss man feiern, egal ob Corona ist, oder nicht", sagte ein Jugendlicher gegenüber einem Reporter vor Ort. Demnach wurden von etwa 60 Jugendlichen die Personalien festgestellt. Sie müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.