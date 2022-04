Beamter nahm gerade Unfall auf

Mann erfasst Polizisten mit Auto – verletzt

05.04.2022, 07:28 Uhr | dpa, ads

Ein Polizist ist in Hamburg angefahren und verletzt worden. Er war gerade damit beschäftigt, einen Unfall aufzunehmen, als ihn ein älterer Fahrer mit seinem Auto erfasste.

Ein älterer Autofahrer hat am Montagabend einen Polizisten bei einer Unfallaufnahme in Hamburg-Harvestehude mit seinem Wagen angefahren. Der Polizist erlitt Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher in der Nacht zu Dienstag sagte.

Der verletzte Polizist hatte zuvor einen Unfall aufgenommen und den Unfallort abgesichert. Wie ein Reporter vor Ort berichtet, sei der Beamte zwischen zwei Autos hervorgetreten, der Rentner habe nicht mehr bremsen können und so den Polizisten mit seinem Elektrosmart erfasst.



Ein Ermittler des Verkehrsunfalldienstes fotografiert das verunfallte Auto: Der angefahrene Polizist war gerade selbst mit der Aufnahme eines anderen Unfalls beschäftigt. (Quelle: Jonas Walzberg/dpa)



Der Autofahrer blieb bei dem Zwischenfall unverletzt. Der genaue Unfallhergang müsse nun ermittelt werden.