Gericht lehnt Antrag auf Ausschluss der ├ľffentlichkeit ab

Ermittler deckt Waffenkauf im Darknet auf

Dabei geriet er an einen verdeckt agierenden Polizeibeamten. Bei der vereinbarten ├ťbergabe der Waffen am 26. August 2021 in Hamburg wurde der junge Mann festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Im Dezember informierten die Hamburger Polizei und Generalstaatsanwaltschaft die ├ľffentlichkeit ├╝ber die Ermittlungen.