Mit einem Getr├Ąnk und einer Zigarette wollte es sich ein Mann auf seinem Balkon gem├╝tlichen machen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel zwei Etagen in die Tiefe.

Am Samstagmorgen ist ein Mann in Hamburg im Phoenix-Viertel in der die Kalischer Stra├če von seinem Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gest├╝rzt. Das best├Ątigte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage von t-online.