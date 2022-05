In Hamburg haben Unbekannte versucht, in ein Geb├Ąude der KZ-Gedenkst├Ątte Neuengamme einzubrechen. Dabei l├Âsten sie die Alarmanlage aus. Beamte der Polizei entdeckten daraufhin am fr├╝hen Sonntagmorgen ein zerbrochenes Fenster an einem Haus der Gedenkst├Ątte.