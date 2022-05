Reiter Ahlmann gewinnt Springen der Global Champions Tour

Christian Ahlmann hat das Springen der Global Champions Tour beim Derby-Turnier in Hamburg gewonnen. Der Reiter aus Marl setzte sich am Samstag auf Dominator in dem mit 300.000 Euro dotierten Großen Preis durch. Im Stechen zeigte das Paar den schnellsten fehlerfreien Ritt. Ahlmann und sein zwölfjähriger Hengst waren über acht Zehntelsekunden schneller als Europameister André Thieme aus Plau am See auf Chakaria und dem Iren Michael Pender auf Calais, die gemeinsam Platz zwei belegten. Vierter wurde Mario Stevens aus Molbergen auf Starissa. Ahlmann erhielt für seinen Sieg 100.000 Euro.