Hannover

Zwei Angriffe in Hannover: Frau schwer verletzt

11.03.2021, 17:57 Uhr | dpa

Bei zwei Angriffen in Hannover sind eine Frau schwer und ein Student leicht verletzt worden. Ein 41-Jähriger stach auf dem Welfenplatz auf eine 40 Jahre alte Frau mit einem Messer ein und verletzt sie schwer. Sie flüchtete in einen Kindergarten. Der Polizei lagen keine Hinweise vor, dass sich der Mann und die Verletzte kannten. Er machte einen verwirrten Eindruck und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, hieß es in einer Mitteilung. Ein Gutachter untersuchte den Mann und bestätigte eine chronische, psychische Erkrankung. Der 41-Jährige wurde in eine Klinik in Langenhagen gebracht.

In einem Studentenwohnheim in Garbsen wurde ein 27-Jähriger von einem Mitbewohner mit einem Messer angegriffen. Die beiden Männer kamen in Krankenhäuser. Zuvor hatte der Angreifer nach ersten Erkenntnissen der Polizei seine Mutter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 57-Jährige wollte nach ihm sehen, weil er gesundheitlich angeschlagen sein sollte. Der Sohn hatte sich zuvor offenbar selbst Schnittverletzungen zugefügt und verfolgte seine Mutter. Als ein Mitbewohner seine Tür öffnete, stach ihm der Angreifer in die Schulter. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann und schlug auch einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Es wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.