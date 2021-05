Hannover

Hannover 96 wechselt Torwart für die letzten drei Spiele

09.05.2021, 16:54 Uhr | dpa

Hannover 96 wird in der Schlussphase einer enttäuschenden Zweitliga-Saison erneut einen Torwartwechsel vornehmen. "Im Tor wird Martin Hansen spielen, das war klar so abgesprochen. In der letzten Saison haben wir am Ende der Runde auch einen Wechsel vollzogen", sagte Trainer Kenan Kocak am Sonntag bei der Pressekonferenz zum Nachholspiel bei Holstein Kiel (Montag, 18.00 Uhr/Sky). Stammkeeper Michael Esser soll in den letzten drei Partien gleich zwei seiner drei Stellvertreter Spielpraxis ermöglichen, denn Kocak kündigte an: "Auch Marlon Sündermann werden wir noch zu seinem Profidebüt verhelfen - in welcher Form auch immer."

Während Esser in Kiel immerhin auf der Bank sitzen wird, fehlen drei Spieler aus Verletzungsgründen komplett. "Baris Basdas hat Oberschenkel-Probleme, er wird nicht zur Verfügung stehen", sagte Kocak. "Auch Niklas Hult und Dominik Kaiser haben ein paar Wehwehchen, da wollen wir kein unnötiges Risiko eingehen."

Während die Saison für den Tabellen-13. Hannover längst gelaufen ist, können sich die Kieler am Montag trotz gleich zwei Quarantäne-Maßnahmen in den vergangenen Wochen auf einen direkten Aufstiegsplatz verbessern. "Quarantäne muss kein Nachteil sein", erklärte Kocak anerkennend. "Es kommt auf die Qualität der Mannschaft an. Wenn eine Mannschaft viel Qualität und Rotationsmöglichkeiten hat, dann können sie die Belastung steuern."