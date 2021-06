Corona-Lage entspannt sich

Die Frühschwimmer in Hannover sind zurück

02.06.2021, 09:38 Uhr | dpa

Schwimmer ziehen Bahnen in einem Schwimmbad (Symbolbild): Einige Schwimmbäder in Hannover haben bereits geöffnet. (Quelle: Achille Abboud/imago images)

In Hannover sind die Schwimmbäder bereit für den Sommerbetrieb. Während in den vergangenen Wochen nur wenige Gäste zugelassen waren, hoffen die Betreiber nun auf Normalität.

Die Frühschwimmer im Spaßbad Wedemark bei Hannover sind angesichts der entspannteren Corona-Lage zurück – und auch andere Freibäder hoffen auf mehr Normalität. Die Stadt Hannover kündigte bereits für das Lister Bad und das Ricklinger Bad an, die Angebote auszuweiten.



In den vergangenen Wochen sei nur eine eingeschränkte Nutzung für wenige Menschen möglich gewesen. Nun könnten deutlich mehr Schwimmerinnen und Schwimmer zum Zuge kommen, sagte die zuständige Dezernentin für Sport und Kultur in Hannover, Konstanze Beckedorf.

Die neue Corona-Verordnung in Niedersachsen gilt bis zum 24. Juni. Unter einer Inzidenz von 50 gibt es demnach in Freibädern keine Testpflicht mehr. In Hallenbädern bleibt sie bei einer Inzidenz zwischen 35 und 50 für dort trainierende Kleingruppen bestehen. Freibäder öffnen bereits bei einer Inzidenz unter 100, Hallenbäder für das allgemeine Publikum erst unterhalb einer Inzidenz von 35.