Hannover

Heidmar Felixson neuer Co-Trainer bei Hannovers Handballern

23.09.2021, 15:00 Uhr | dpa

Nachwuchskoordinator Heidmar Felixson übernimmt bei den Bundesliga-Handballern der TSV Hannover-Burgdorf das Amt des Co-Trainers an der Seite von Chefcoach Christian Prokop. Das teilten die Niedersachsen am Donnerstag mit. "Heidmar leistet seit Jahren wichtige Arbeit in unserem Nachwuchsbereich, aus dem viele Spieler den Weg in den aktuellen Bundesliga-Kader gefunden haben", sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.

Der 44 Jahre alte Felixson spielte jahrelang selbst für die TSV Hannover-Burgdorf und absolvierte 55 Partien für die isländische Nationalmannschaft. Seit 2012 arbeitet er als Nachwuchskoordinator der Niedersachsen.