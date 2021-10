Hannover

Havelse-Spieler Jaeschke für zwei Spiele gesperrt

25.10.2021, 16:06 Uhr | dpa

Yannik Jaeschke vom TSV Havelse ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Das teilte der DFB am Montag mit. Der 28 Jahre alte Jaeschke hatte tags zuvor nach einem Foulspiel in der Drittliga-Partie gegen Eintracht Braunschweig in der 51. Minute die Rote Karte gesehen. Spieler und Verein stimmten dem Urteil zu. Es ist damit rechtskräftig.