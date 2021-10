Hannover

FDP-Chef Lindner fordert schnellere Planungsbeschleunigung

27.10.2021, 15:33 Uhr | dpa

Eine schnellere Planungsbeschleunigung ist nach Ansicht von FDP-Chef Christian Lindner notwendig in Deutschland. "Es muss in Deutschland schnell mehr möglich werden", sagte Lindner am Mittwoch im Rahmen des Kongress der Industriegewerkschaft IG BCE in Hannover, zu dem er per Video zugeschaltet war. Als Beispiele nannte Lindner die Windenergie sowie die öffentliche Infrastruktur. Auch bei privatwirtschaftlichen Vorhaben brauche es ein höheres Tempo, damit Beschäftigung und Wachstum gesichert seien. Es brauche ein moderneres Planungsrecht in Deutschland. "Wir haben während der Pandemie gesehen, dass es teilweise sehr schnelle Entscheidungen geben kann, wenn gehandelt werden muss", betonte Lindner.