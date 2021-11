In Uetze bei Hannover

Senior kracht mit Pkw in Kirche und bleibt stecken

03.11.2021, 15:15 Uhr | t-online, AFP

Ein betagter Autofahrer hat einen Unfall mit einem Gotteshaus gebaut. Sein Wagen hat sich dann nicht mehr aus dem Gebäude bewegen lassen. Der Mann blieb unverletzt.

In Niedersachsen hat ein 84-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen die Wand einer Kirche durchbrochen und ist darin steckengeblieben. Wie die Polizei in Hannover am Mittwoch berichtet, blieb der Mann bei dem Unfall in der Gemeinde Uetze unverletzt. Warum er mit seinem Auto gegen die Kirche fuhr, war unklar.

"Die Ermittlungen müssen nun zeigen, was zu dem Unfall geführt hat", teilte die Polizei mit. Demnach blieb das Auto des Manns aufgrund der Wucht des Aufpralls mit der ganzen Wagenfront in der Kirche stecken. Das Unglück ereignete sich am Mittwochvormittag.



Die Polizei bezifferte den Schaden am Fahrzeug mit rund 1.000 Euro. Der an der Kirche entstandene Schaden konnte noch nicht bilanziert werden. Ein Statiker soll nun untersuchen, wie das Fahrzeug am besten geborgen werden kann, ohne das Gebäude weiter zu beschädigen.