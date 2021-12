Hannover

Schnatterer schießt Mannheim zum späten Sieg gegen Havelse

11.12.2021, 16:18 Uhr | dpa

Der SV Waldhof Mannheim hat die Hinrunde in der 3. Fußball-Liga dank eines späten Treffers von Marc Schnatterer auf dem dritten Tabellenplatz beendet. Der Offensivmann sorgte mit einem 18-Meter-Schuss in der 88. Minute am Samstag für den 2:1 (1:0)-Erfolg der Mannheimer bei Schlusslicht TSV Havelse.

Lange sah es für die Waldhöfer auf dem tiefen und schwer zu bespielenden Rasen in der Arena in Hannover nicht nach einem Dreier aus, denn das Spitzenteam tat sich schwer. Trotz früher 1:0-Führung durch Marcel Costly (5.) fehlte dem SVW Souveränität, so dass der TSV kurz nach der Pause durch Noah Plume zum 1:1 kam (47.). Als alles auf ein Remis hindeutete, gelang Schnatterer doch noch der Siegtreffer.