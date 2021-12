Hannover

Hannover: Kiels Handballer zittern sich zum Achtelfinal-Sieg

15.12.2021, 21:23 Uhr | dpa

Die Handballer des THW Kiel haben sich in das Viertelfinale des DHB-Pokals gezittert. Der Rekordsieger setzte sich am Mittwoch nach Verlängerung mit 30:28 (25:25, 12:13) bei der TSV Hannover-Burgdorf durch. Beste Werfer waren Domagoj Duvnjak und Niclas Ekberg mit je sechs Toren für Kiel sowie Ivan Martinovic mit neun Treffern für die Gastgeber.

Die Mannschaft von THW-Trainer Filip Jicha kam nur schwer in Tritt. Die Hannoveraner, die sich in den vergangenen drei Pokal-Auflagen jeweils für das Finalturnier in Hamburg qualifiziert hatten, lagen nach dem Tor von Martinovic zum 6:3 (13.) erstmals mit drei Treffern in Führung. Erst kurz vor der Halbzeit glich Patrick Wiencek für die Kieler beim 12:12 (29.) wieder aus.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Kiel glich zwar immer wieder aus, schaffte es aber nicht, selbst in Führung zu gehen. Kreisläufer Wiencek rettete die "Zebras" in die Verlängerung. Auch dort hatten die Kieler mit 27:28 das Nachsehen, ehe durch zwei Tore von Wiencek und einen Treffer von Magnus Landin doch noch die Wende gelang.