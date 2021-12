Hannover

Intensivbetten-Belegung mit Corona-Fällen steigt

18.12.2021, 13:50 Uhr | dpa

Trotz einer sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen ist die Intensivbetten-Belegung mit Corona-Fällen erneut gestiegen. 10,7 Prozent der Intensivbetten waren nach am Samstag veröffentlichen Zahlen mit schwer an Corona Erkrankten belegt (Vortag 10,6 Prozent). Die landesweite Inzidenz mit Neuinfizierten gab das Land mit 174,1 nach 176,4 am Vortag an. So viele Menschen pro 100 000 Einwohner steckten sich binnen einer Woche neu mit dem Erreger an.

Der sogenannte Hospitalisierungsindex sank im Vergleich zum Freitag leicht von 6,0 auf 5,9. Er beschreibt, wie viele Covid-19-Patientinnen und -Patienten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in Kliniken eingewiesen worden sind. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden für Niedersachsen 18 weitere Covid-19-Tote registriert.

Im Bundesland Bremen stieg die Sieben-Tages-Inzidenz nach den RKI-Zahlen vom Samstag auf 263,5, nach 253,6 am Freitag. Es wurde kein weiterer Todesfall registriert.