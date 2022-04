Hannover

Verhandlung gegen Hauptkommissar: Nähe zu "Reichsbürgern"

28.04.2022, 02:23 Uhr | dpa

Ein Kriminalhauptkommissar muss sich am Donnerstag (9.30 Uhr) wegen möglicher Verbindungen zur sogenannten Reichsbürgerbewegung am Verwaltungsgericht Hannover verantworten. Der 58-Jährige solle laut Klage aus dem Dienst entfernt werden, teilte das Gericht mit. Die Polizeidirektion Hannover hatte eine entsprechende Disziplinarklage gegen den Mann eingereicht. Vorgeworfen wird ihm demnach unter anderem, der sogenannten Reichsbürgerbewegung anzugehören sowie staatliche Institutionen verunglimpft und auf Veranstaltungen der "Querdenker"-Szene Verschwörungstheorien verbreitet zu haben.

Der Polizist aus Hannover war früheren Angaben zufolge nach einer Rede bei einer Demonstration gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Dortmund vorerst vom Dienst entbunden worden. Der Mann hatte sich demnach bei der Kundgebung im August 2020 mit vollem Namen als Kriminalhauptkommissar vorgestellt und die Corona-Regeln hinterfragt. Dabei forderte er seine Kollegen auf, sich in der Corona-Lage mehr ihrem Gewissen als dem Gehorsam verpflichtet zu fühlen. Sogenannte "Reichsbürger" bestreiten die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und erkennen ihre Rechtsordnung nicht an.