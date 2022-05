Kasse: Millionenschaden durch betrügerische Pflegedienste

Betr├╝gerische ambulante Pflegedienste haben bei der KKH Kaufm├Ąnnischen Krankenkasse im vergangenen Jahr einen Millionenschaden verursacht. Die Pflegedienste erschwindelten sich nach Angaben der Kasse mit Sitz in Hannover knapp 3,4 Millionen Euro zulasten der Kranken- und Pflegeversicherung. Insgesamt sei im vergangenen Jahr der KHH ein Schaden von 4,7 Millionen Euro durch Abrechnungsbetrug entstanden - so viel wie in keinem Jahr zuvor. Die KKH geh├Ârt mit mehr als 1,6 Millionen Versicherten bundesweit zu den gr├Â├čten gesetzlichen Krankenkassen.