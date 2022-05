Beamtenbund fordert mehr Personal für öffentlichen Dienst

Der öffentliche Dienst in Niedersachsen benötigt nach EinschÀtzung des Beamtenbundes Tausende Stellen in den kommenden Jahren. Besonders betroffen seien etwa der Pflegebereich, die allgemeine Verwaltung sowie IT-Spezialisten, sagte Alexander Zimbehl, Landesvorsitzender des niedersÀchsischen Beamtenbundes und Tarifunion, am Mittwoch in Hannover.