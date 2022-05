Beschäftigte der Behindertenhilfe zum Warnstreik aufgerufen

Nach den Angestellten in der Sozialarbeit und dem Kita-Personal sind heute die Beschäftigten der Behindertenhilfe in Niedersachsen und Bremen zu Warnstreiks aufgerufen. In der Landeshauptstadt Hannover ist eine zentrale Aktion geplant, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ankündigte. Nach internen Besprechungen soll es eine Demonstration vor dem Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen geben (13.45 Uhr).