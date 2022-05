BUND fordert mehr Tempo bei Klimaschutz

Klimaschutz muss nach Ansicht des Bundes f├╝r Umwelt und Naturschutz (BUND) in der neuen nieders├Ąchsischen Landesregierung st├Ąrker vorangebracht werden. Entscheidende Schritte seien erforderlich, um in den kommenden f├╝nf Jahren den Klimaschutz und die Bewahrung der biologischen Vielfalt in Niedersachsen voranzubringen, sagte Heiner Baumgarten, BUND-Landesvorsitzender, in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung.