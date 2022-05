Landwirtschaft leidet im Norden unter Trockenheit

Die seit Wochen in vielen Regionen ausbleibenden Niederschl├Ąge stellen die Landwirtschaft vielerorts vor Probleme. Die oberfl├Ąchennahen Bodenschichten im Norden Deutschlands und am Rhein entlang seien auch wegen der j├╝ngst sehr warmen Temperaturen derzeit trockener als im langj├Ąhrigen Durchschnitt, sagt Andreas Br├Âmser, Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach: "Im Westen und in der Nordosth├Ąlfte ist es deutlich trockener als ├╝blich." Andererseits sei die Bodenfeuchte im S├╝den und S├╝dosten relativ normal, im Alpenbereich sogar nasser als ├╝blich. Im Norden habe es in den vergangenen drei bis vier Wochen relativ wenig geregnet.