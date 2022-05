Niedersachsen plant gemeinsamen Religionsunterricht

Aktualisiert am 16.05.2022 - 18:08 Uhr

Christlicher Religionsunterricht soll in Niedersachsen in Zukunft konfessionsübergreifend sein. Die rechtliche Grundlage ist geschaffen, jetzt müssen die notwendigen Lehrpläne ausgearbeitet werden.

Ein juristisches Gutachten hat grünes Licht für die Einführung eines gemeinsamen christlichen Religionsunterrichts in Niedersachsen gegeben. "Es bildet für die anstehenden Entscheidungsprozesse eine sichere verfassungsrechtliche Grundlage", sagte Kerstin Gäfgen-Track, Bevollmächtigte der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen am Montag.