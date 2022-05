Polizei beschlagnahmt Drogen in Hannover

Bei Kontrollen in der Innenstadt Hannovers hat die Polizei Drogen beschlagnahmt und mutma├čliche Drogenh├Ąndler festgenommen. Zwei 25 und 43 Jahre alte M├Ąnner seien bei dem Schwerpunkteinsatz am Donnerstag jeweils beim Verkauf von Kokain erwischt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei ihnen aufgefundene Drogen und mutma├čliches Dealgeld wurden beschlagnahmt. Beide seien am Freitag in einem beschleunigten Verfahren zu Bew├Ąhrungsstrafen verurteilt worden.