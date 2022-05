Für Schüler weiterhin drei Corona-Tests pro Woche möglich

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen können weiterhin drei Corona-Tests pro Woche erhalten, wenn sie sich freiwillig testen möchten. Das gilt auch für das Schulpersonal, wie das Kultusministerium in Hannover am Montag auf Anfrage mitteilte. In der kommenden Corona-Verordnung, die demnach bis Ende Juni gelten soll, seien keine Änderungen geplant.