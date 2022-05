Zusätzliche Schwimmkurse sollen Pandemie-Folgen bekämpfen

Die Pandemie hat f├╝r Tausende Kinder in Niedersachsen das Schwimmenlernen verz├Âgert - zus├Ątzliche Kurse in den kommenden Monaten sollen Abhilfe schaffen. Bundesweit h├Ątten rund 1,5 Millionen Kinder nicht wie ├╝blich schwimmen gelernt, sagte der Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Martin Holzhause, am Montag der dpa. "Die vielen Initiativen, die ├╝berall stattfinden, helfen dabei, diesen "R├╝ckstau" zur verk├╝rzen." Allerdings sei zu bef├╝rchten, dass in den betroffenen Jahrg├Ąngen die Zahl der Nichtschwimmer dauerhaft h├Âher liegen werde. Schon vor Corona konnten laut einer DLRG-Studie 60 Prozent aller Kinder am Ende der Grundschule nicht sicher schwimmen, das hei├čt sie hatten noch nicht das Bronze-Abzeichen.