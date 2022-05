ADAC rechnet mit Staus am langen Wochenende an der Küste

ADAC rechnet mit Staus am langen Wochenende an der K├╝ste

Der ADAC erwartet auf nieders├Ąchsischen Autobahnen und anderen Fernstra├čen ├╝ber das Feiertagswochenende viele Staus. Vor allem in Richtung der K├╝ste soll es zu ├ťberlastungen der Stra├čen kommen, wie der ADAC mitteilte. Grund daf├╝r sei, dass die Corona-Pandemie anders als in den vergangenen zwei Jahren den Reiseverkehr nicht mehr einschr├Ąnkt. Hinzu k├Ąmen bundesweit 1000 Baustellen auf den Autobahnen.

Mit den ersten Stauspitzen rechnet der ADAC von Mittwochmittag an bis in den Abend. In Niedersachsen erwartet der Automobilclub vor allem auf s├Ąmtlichen Fernstra├čen von und zur K├╝ste viel Verkehr. Auch auf den Autobahnen 1, 2 und 7 werde es voll. Insbesondere rund um Hannover, zwischen der Landeshauptstadt und Hamburg sowie zwischen Hamburg und Bremen m├╝ssten Autofahrer vermutlich Geduld mitbringen. Die R├╝ckreisewelle werde Sonntagnachmittag ihren H├Âhepunkt erreichen.