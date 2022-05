Hannover plant die Innenstadt der Zukunft

Kaum Ampeln und kein Parken am Stra├čenrand mehr in der City, daf├╝r mehr B├Ąume - die Innenstadt Hannovers soll sich massiv wandeln. Im Juli werde die Verwaltung ein Gesamtkonzept vorlegen, k├╝ndigte die Stadt an. "Wir arbeiten an einer lebenswerten, menschengerechten und zukunftsf├Ąhigen Innenstadt", betonte Oberb├╝rgermeister Belit Onay (Gr├╝ne). Um zu erfahren, was die Menschen sich w├╝nschen, wurde der Innenstadtdialog gestartet - etwa mit einer Befragung und sogenannten Experimentierr├Ąumen im vergangenen Sommer, als mehrere Stra├čen f├╝r Autos gesperrt wurden. Daf├╝r gab es Kultur, Natur und Sport.