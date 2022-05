Corona-Regeln werden bis zum 22. Juni verlängert

Die Regeln zum Schutz vor der Corona-Pandemie werden in Niedersachsen verl├Ąngert - mit nur wenigen Lockerungen. Eine entsprechende Verordnung sei nun bis zum 22. Juni datiert, wie die Landesregierung am Dienstag in Hannover mitteilte. Die ├änderungsverordnung tritt am Mittwoch in Kraft. In gro├čen Teilen bleiben demnach die Schutzma├čnahmen erhalten. Grund sei die t├Ąglich nicht unerheblichen Zahl von Neuinfektionen und die vergleichsweise hohe Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen, die zuletzt bei mehr als 400 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche lag. Am Dienstag wurden ein Wert von 412,7 und 7621 Neuinfektionen erfasst.