Prozess um Schüsse an Ampelkreuzung auf der Zielgeraden

Im Prozess um t├Âdliche Sch├╝sse an einer Ampelkreuzung in Hannover wird an diesem Mittwoch (8.00 Uhr) das Pl├Ądoyer der Verteidigung erwartet. Voraussichtlich werde noch am gleichen Tag das Urteil verk├╝ndet, sagte eine Sprecherin des Landgerichts. Wegen Totschlags angeklagt ist ein 33-J├Ąhriger. Er soll am 3. Juni 2021 aus seinem Auto heraus den Fahrer eines anderen Wagens get├Âtet haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Pl├Ądoyer am Montag eine siebenj├Ąhrige Freiheitsstrafe wegen Totschlags gefordert.