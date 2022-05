Ein Autofahrer hat in Seelze bei Hannover einen 28 Jahre alten FußgĂ€nger mit seinem Wagen angefahren und so schwer verletzt, dass er wenig spĂ€ter im Krankenhaus starb. Der FußgĂ€nger sei am spĂ€ten Donnerstagabend bei Letter unvermittelt auf die Landstraße getreten, teilte die Polizei am Freitag mit.