Elektroverband: Klug Energie sparen, Pullover reicht nicht

Die geplante Elektrifizierung vieler Fertigungsschritte anstatt der Nutzung von Kohle oder Gas und die Verwendung von Wasserstoff k├Ânnten "zu einer viel h├Âheren Effizienz" mit deutlich besserem Wirkungsgrad f├╝hren. "Sie bekommen so beispielsweise in der Solarkraft den Strom direkt - und haben keine gr├Â├čeren Wandlungsverluste wie etwa in einem fossilen Kraftwerk. Auch f├╝r das Gros des Pkw-Markts ist eigentlich schon entschieden: Antriebe m├╝ssen in Zukunft in erster Linie batterieelektrisch sein. CO2-Reduktion und h├Âhere Energieeffizienz sind also zwei Themen, die unmittelbar zusammenh├Ąngen."