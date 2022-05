Demonstranten protestieren gegen AfD-Landesparteitag

Gegen den Landesparteitag der AfD Niedersachsen haben am Samstag nach Angaben der Polizei bis zu 200 Menschen in Hannover demonstriert. Die angemeldeten Versammlungen bei teils regnerischem Wetter seien friedlich geblieben, sagte eine Sprecherin der Polizei zur Mittagszeit. Manche Demonstranten h├Ątten allerdings versucht, die An- und Abfahrt zum Veranstaltungsgel├Ąnde zu st├Âren. Dies sei von Einsatzkr├Ąften unterbunden worden.