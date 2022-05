Polizei spricht von Gewaltverbrechen Unbekannter tötet Ehepaar in abgelegenem Haus Von dpa Aktualisiert am 31.05.2022 - 11:22 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Polizeiabsperrband vor einem Haus nahe Hannover: Zwei Tote wurden darin entdeckt. (Quelle: -/TNN/dpa-bilder)

Was geschah in Neustadt am RĂŒbenberge? Dort wurden zwei tote Menschen entdeckt. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen – und geht nicht von einem erweiterten Suizid aus.

In einem abgelegenen Haus in Neustadt am RĂŒbenberge bei Hannover sind am Montag zwei tote Menschen entdeckt worden. Das Ehepaar wurde nach Angaben der Polizei Opfer eines Gewaltverbrechens.

Die Leichen der 53 Jahre alten Frau und ihres 59-jÀhrigen Mannes seien am Montagnachmittag gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Zuvor hÀtten besorgte Angehörige die Beamten informiert, dass sie das Paar nicht erreichen konnten.

Zwei Tote in der Region Hannover: War es ein Doppelmord?

Es deute nichts auf einen erweiterten Suizid hin, sagte der Sprecher. Die Ermittler machten zunÀchst keine Angaben zu den TodesumstÀnden und der Situation des Auffindens. Ob es Hinweise auf einen Einbruch gab, wurde ebenfalls nicht gesagt.