Cisco: Industrie stellt auf schnelleres WLAN um

Der Manager r├Ąumte allerdings ein, dass es vielen in Deutschland schwerfalle, digitale Gesch├Ąftsmodelle und Dienstleistungen aufzubauen. "In Deutschland fehlt es an digitaler Grundbildung. Ich w├╝rde mir w├╝nschen, dass in der Schule neben Physik und Bio auch IT unterrichtet wird", sagte Peter. Wenn er in die USA fliege, sei er jedes Mal ├╝berrascht: "Wenn ich einsteige, haben alle eine Autozeitung in der Hand. Wenn ich zur├╝ckfliege, haben alle eine Computerzeitung in der Hand. Die Amerikaner denken anders - und das erm├Âglicht andere Innovationen."