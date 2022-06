Viele Schweinehalter wollen aufgeben: Ausstiegswelle

Unter den Schweinehaltern herrscht Alarmstimmung: Die Branche wird derzeit durch extrem hohe Futter- und Energiekosten belastet, gleichzeitig ist der Absatz eingebrochen. "Wir haben zur Zeit die st├Ąrksten Einbr├╝che in der Schweineproduktion, die es je gegeben hat", sagt der Pr├Ąsident des Landvolks Niedersachsen, Holger Hennies. Mehr als die H├Ąlfte der Betriebe denke ans Aufgeben.

Umso aufmerksamer schauen die Bauern auf die Sitzung des Landwirtschaftsausschusses des Landtags an diesem Mittwoch. Teile des Antrags der Gr├╝nen, den Ferkelerzeugern und Schweinehaltern einen Teilausstieg, den Umstieg in andere landwirtschaftliche Zweige oder in vor- oder nachgelagerte Bereich mit finanziellen Hilfen zu erleichtern, f├Ąnden bei ihm durchaus Anklang, sagte Hennies.