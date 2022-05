Mann bedroht Polizisten: Waffen entpuppen sich als Attrappen

Ein 38 Jahre alter Mann hat im unterfr├Ąnkischen Bad Kissingen Polizisten bedroht. Die Waffen wirkten auf den ersten Blick echt, entpuppten sich dann aber als originalgetreue Nachbauten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der nach Polizeiangaben vermutlich psychisch belastete und unter Alkoholeinfluss stehende Mann hatte am Donnerstagabend selbst die Polizei angerufen und dabei erkl├Ąrt, dass er an einer Br├╝cke stehe und mehrere Schusswaffen bei sich habe.